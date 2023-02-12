Про виявлення невідомо об'єкта повідомила китайська поліція. "НЛО" виявили поблизу прибережного міста Жічжао провінції Шаньдун у Східному Китаї.
Цікаво Незрозумілий об'єкт виявили вже й у небі Канади: винищувачам США довелося його збивати
Поліція планує збити об'єкт
Правоохоронці попередили місцевих мешканців й особливо рибалок про небезпеку через об'єкт. Його планують збити.
Однак поки що деталей про операцію та про походження об'єкта поліція Китаю не повідомляє.
Тим часом у США та в Канаді також збивають невідомі об'єкти
- США збили над своєю територією китайську розвідувальну кулю. Зробити це вдалось не одразу, оскільки, за словами президента Джо Байдена, вичікували момент. Кулю "приземлили" біля узбережжя Південної Кароліни за допомогою винищувача F-22, який випустив ракету Aim-9X Sidewinder. Так званий шпигун вибухнув, а вміст кулі впав.
- Виявлення кулі спровокувало напруження між Вашингтоном та Пекіном, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен переніс на невизначений термін свій візит до Китаю. При цьому Пекін висловив обурення діями Вашингтона. У МЗС Китаю запевнили, мовляв, дирижабль призначений для цивільного використання. Кажуть, нібито американців попереджали про його використання, однак на територію США куля потрапила через "форс-мажор".
- За даними Держдепу та Білого дому, Китай використовує цілий флот з повітряних куль для шпигування за країнами на 5 континентах. Мова йде про 40 країн. Джо Байден уже мав розмови із союзниками щодо цього.
- Однак на цьому історія не завершилася – 10 лютого США збили невідомий об'єкт над Аляскою. Зараз фахівці шукають уламки для вивчення. Поки що невідомо, кому належить цей об'єкт та якою була його мета.
- А вже 11 лютого невідомий літаючий об'єкт виявили над Канадою. За наказом прем'єр-міністра Джастіна Трюдо його збили. Поки що походження об'єкта невідоме, уламки вивчають.