Про виявлення невідомо об'єкта повідомила китайська поліція. "НЛО" виявили поблизу прибережного міста Жічжао провінції Шаньдун у Східному Китаї.

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Поліція планує збити об'єкт

Правоохоронці попередили місцевих мешканців й особливо рибалок про небезпеку через об'єкт. Його планують збити.

Однак поки що деталей про операцію та про походження об'єкта поліція Китаю не повідомляє.

Тим часом у США та в Канаді також збивають невідомі об'єкти