Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний – СМИ

Китай запретил российским компаниям, имеющим в своем парке самолеты Boeing и Airbus, зарегистрированные в двух юрисдикциях, летать на них в своем воздушном пространстве.

Российским компаниям закрыли авиапространство Китая

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные анонимные источники. По словам одного из них, это произошло из-за того, что в мае власти, отвечающие за авиацию в Китае попросили все авиакомпании, не только российские, актуализировать электронные досье (портфолио; там содержатся сведения о самолетах, владельцах авиакомпаний, договоры на наземное обслуживание ).

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Такой запрос на досье, по словам собеседника, стандартная процедура. Но Китай недавно внес в него правки и российские компании, совершающие рейсы в Китай, обновили информацию. Но власти страны требуют подтверждения данных, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом.

Но такие документы авиакомпании предоставить не смогли, потому что Россия фактически угнала находившиеся в лизинге самолеты. Поэтому власти Китая, придерживаясь международного авиазаконодательства, отказали России в полетах на таких самолетах.

Собеседник отметил, что схожие требования о правильной регистрации самолетов требуют и другие страны. Он привел в пример Турцию, которая также отказывает в разрешениях на полеты в страну или через ее воздушное пространство самолетам с регистрацией в двух странах.

Другой источник в российской авиакомпании также подтвердил эту информацию: без сертификата о госрегистрации самолеты не могут летать в Китай.

Подтверждение от российских компаний

О том, что Китай принял такое решение, ранее со ссылкой на органы власти, отвечающие за авиацию в стране, также сообщила компания Global Link Logistics.

Другой логистический российский оператор, "Оптималог", сообщил , что получил информацию об отмене всех рейсов авиакомпаний "Авиастар Ту" и iFly из Китая. В неофициальных комментариях, которые он получил, говорилось, что у самолетов нет разрешений на пользование воздушными коридорами".

Санкции против российской авиации

из-за войны России об Украине для российских самолетов закрыли воздушное пространство над Европой и Северной Америкой. Также из-за санкций Россия упустила возможность обслуживать свои самолеты и покупать новые. Чтобы поддерживать свой флот в трудоспособном состоянии, "Аэрофлоту" через три месяца придется начать разбирать часть своих самолетов на запчасти.