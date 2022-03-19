Китай ждет, когда территории России можно будет "взять" без единого выстрела, – политтехнолог

В войне России против Украины Китай пытается действовать исключительно в собственных интересах. Там прекрасно понимают, что чем слабее будет российское государство, тем легче достанутся его ресурсы.

Об этом заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 канала. Также изоляция страны-агрессора от мира будет способствовать тому, что у нее не останется торговых партнеров.

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По словам Тизенгаузена, в таком случае Китай сможет предложить России за более высокую цену ресурсы, которые ей уже отказались продавать цивилизованные страны. Стоит также заметить, что китайские власти всегда поглядывали на российские территории.

Думаю, наступит время, когда Китай дождется, что можно будет брать чуть ли не без единого выстрела российские территории,

– добавил политтехнолог.

Напомним, что Си Цзиньпин и Джо Байден 18 марта провели переговоры на фоне российско-украинской войны. Китайский лидер заверил, что "никто не заинтересован в этом".

Тизенгаузен рассказал о роли Китая в войне России против Украины: смотрите видео