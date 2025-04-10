Это важно для США, – у Зеленского сказали, какой реакции ждут по пленным китайцам

8 апреля Силы обороны взяли в плен китайских граждан, которые воевали на стороне России. Украина ожидает более решительной реакции со стороны Соединенных Штатов Америки, а также Европы и самого Китая.

Прежде всего речь идет о санкционных, логистических, дипломатических и других мерах в отношении Пекина. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Канала отметил, что это важно для самих США.

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Почему России выгодно втянуть Китай в войну

Советник руководителя Офиса Президента отметил, что Украина ожидает более жесткой реакции со стороны Соединенных Штатов против Китая. Говорится о действенных мерах: логистические, санкционные, дипломатические.

Это важно для самих Соединенных Штатов,

– подчеркнул Подоляк.

США давно определили Азиатско-Тихоокеанский регион как ключевое направление для концентрации своих усилий по безопасности. Они считают его важным и активно следят за событиями, которые там происходят.

И уже Северная Корея, которая является ключевой страной этого региона, непосредственно участвует в войне, тренирует своих военных на полигонах и приобретает опыт для своей армии, которая сможет слаженно действовать в случае потенциальной современной войны.

С другой стороны, граждане Китая также активно участвуют в войне на стороне России, хотя юридический статус этих лиц еще требует уточнения. Если китайцы сохранят жизнь и вернутся в свою страну, их опыт может быть полезным для китайской армии.

Это, безусловно, требует внимания США,

– отметил Михаил Подоляк.

Украина хочет, чтобы Соединенные Штаты обратили внимание на этот факт – граждане двух стран (одни из которых официальные участники, а другие – пока наемники) участвуют в войне. Поэтому необходимо принять соответствующие санкционные и дипломатические меры после тщательного изучения всех материалов.

Президент Украины Владимир Зеленский четко подчеркнул, что есть задокументированные факты: 155 китайских граждан, которых, вероятно, больше, уже воюют на стороне России. Поэтому Украина требует реакции со стороны Китая, Соединенных Штатов и Европы.

Однако есть важный момент, о котором стоит упомянуть: для России чрезвычайно важно использовать китайских наемников в своей пропаганде. Это дает возможность создать впечатление, что Китай поддерживает Россию в войне, что, по мнению пропагандистов, должно отдалить Пекин от возможности вести переговоры с Европой и брать на себя роль миротворца или нейтральной стороны.

Заметим, что Украина готова обменять захваченных в плен граждан Китая только на украинских защитников, находящихся в российском плену.