"Даже организовали McDonald's": китайский солдат рассказал об условиях в плену в Украине

Один из китайцев, который попал в плен к ВСУ, рассказал, как к нему с товарищем относились в Украине. По словам гражданина, им даже организовали еду из МакДональдза.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова китайских военнопленных во время пресс-конференции, проведенную СБУ.

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Что рассказал китаец об условиях в плену в ВСУ

Китайский военнопленный Чжан Ренбо отметил, что после того, как он и его побратим Ван Гуанцзюнь попали в плен, то их перевезли в безопасное место.

К нам относятся хорошо. Нам даже организовали МакДональдз. В общем говоря, к нам относятся хорошо, и мы имеем хорошее впечатление,

– сказал Чжан Ренбо.

К слову, китайские военнопленные рассказали также об ужасном отношении к ним в российской армии. Так, оккупанты у них часто забирали телефоны, а чтобы вернуть их требовали деньги.

Один из пленных сказал, что ему дали карту, на которую он получил сумму в 200 тысяч рублей, но не мог этой картой пользоваться. Если же китайцы отказывался платить за услуги, в частности за зарядные устройства, то угрожали.