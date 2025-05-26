Китайцы, воюющие на стороне России, могут быть представителями спецслужб, – разведка

Россия продолжает вести войну против Украины. Некоторые граждане Китайской Народной Республики поддерживают российское вторжение и воюют на стороне россиян.

Не исключено, что они могут быть представителями спецслужб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы Службы внешней разведки Олега Иващенко Укринформу.

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Что говорят в СВР о китайцах, которые воюют против Украины

По словам главы СВР, в каждой стране специальные службы выполняют определенные задачи и нельзя исключать, что китайцы, которые воюют на стороне Москвы, тоже являются их представителями.

Иващенко объясняет, что таким образом они могут перенимать опыт ведения современной войны. Он добавляет, что россияне делятся с китайцами опытом на уровне военного сотрудничества, штабов и планирования.

Сейчас китайцев тоже приглашают на совместные российско-белорусские учения, которые пройдут на полигонах Беларуси и России. В ходе этих военных мероприятий международного сотрудничества и происходит обмен опытом,

– рассказывает Иващенко.

Он отмечает, что в России так же много китайцев, как и представителей других национальностей, в частности из Центральной Азии. По его словам, в целом на территории страны-агрессора временно находятся около 6 миллионов иностранцев.

В основном это люди, которые приехали в поисках работы, а также студенты из азиатских и африканских стран. Они, как и каждый иностранец в России, из-за мелких административных нарушений или желания заработать немного денег могли оказаться в российской армии.

Кроме этого, Иващенко заявил, что Китай помогает России вести войну. В частности, он поставляет Москве порох, спецхимию, станки и оборудование на не менее 20 российских военных заводов.