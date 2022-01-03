Китайские археологи обнаружили гробницу V века: фото редкой находки

Китайские археологи нашли украшенную каменной росписью усыпальницу V века. Погребальную камеру обнаружили при раскопках древней гробницы в провинции Шаньси.

По данным Института археологических исследований провинции Шаньси, усыпальница сохранилась еще с периода династии Северная Вэй 386 – 534 годов. В ней покоится человек, имя которого Люй Сюй.

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В гробнице нашли реликвии

На колонне в погребальной камере гробницы сохранились надписи. Согласно им, усыпальницу создали в 456 году. Размеры погребальной камеры:

длина – 1,8 метра;

ширина – 3,3 метра;

высота – 1,9 метра.

Вероятно, усыпальницу создали в 456 году / Фото Shanxi Provincial Institute of Archaeology

В то же время археологам удалось найти незначительную часть реликвий. Специалисты отметили, что гробницу разграбили и она пострадала в результате просачивания воды.

На одной из стен погребальной камеры заметили изображение двух стражников усыпальницы с трезубцами в руках.



На стене усыпальницы обнаружили изображение стражников / коллаж 24 канала

В Институте археологических исследований города Датун сообщили, что благодаря гробнице удалось получить новые материалы для изучения вопроса культурных обменов между Китаем и Западом в частности.

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