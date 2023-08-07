"Схемы работают": китайские производители делают для России дроны, несмотря на запрет Пекина

Китайские компании могут легко обходить запрет власти и готовы по заказу россиян собирать даже "летающие минометы".

Китайские компании производят по заказу россиян дроны, которые приспособлены для ударов. В частности говорится о дроне, который может нести сразу две 120-мм мины, каждая из которых весит около 16 килограммов.

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Как россияне и китайские компании собираются обходить запрет Пекина

Соответствующее видео разместил специалист Сергей Флэш. На нем виден дрон китайского производства, являющийся именно таким "летающим минометом". В начале видео производитель держит в руках бумажку с названием заказчика – Ural Drone Hub, а рядом размещены и другие дроны этой же модели. Ural Drone Hub – известное русское сообщество, которое занимается дронами, их заказом, сбором, а также поставкой в русское.

В то же время видео впервые было опубликовано и на Telegram-канале "Разработчик БПЛА", в котором содержится следующее сообщение: " вот против таких дронов и направлен запрет Китая на экспорт. Но если продавать их в виде кучки запчастей, то можно. Старые схемы работают всегда".

Что следует знать о запрете Пекина

В конце июля Пекин ввел экспортные ограничения в отношении дронов, отвечающих следующим требованиям:

полет вне видимости оператора,

время полета более 30 минут,

максимальный взлетный вес 7 килограммов,

возможность перевозки и/или сброс грузов,

наличие развитых ночных и тепловизионных камер,

имеет мощное бортовое радиооборудование, не соответствующее гражданской радиопродукции.

Эти нормы начнут действовать с 1 сентября. Однако, судя по сообщению россиян, дроны можно просто разобрать и отправить без ограничений в виде набора "собери сам".