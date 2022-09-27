У Аляски береговая охрана США заметила китайские и российские военные корабли

Корабль береговой охраны Соединенных Штатов Америки патрулировал в Беринговом море. Он наткнулся на ракетный крейсер из Китая.

Позже выяснили, что крейсер был не один. Он за 19 сентября проплыл 138 км севернее острова Киска на Аляске.

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Охрана также обнаружила еще 2 китайских военно-морских корабля и 4 российских военно-морских корабля.

Реакция США

На инцидент отреагировал командующий 17-м округом береговой охраны США, контрадмирал Натан Мур. Он заявил, что США будут отстаивать свои интересы вокруг Аляски.

Отношения США и Китая

В Пекине считают, что диалог между США и Тайванем является посягательством на суверенитет Китая. Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона NGRN Юрий Пойта считает, что Вашингтон отказывается от политики "стратегической неопределенности". Ранее США не говорили о защите Тайваня военным путем в случае вторжения КНР.

"Между Китаем, Тайванем и США подписан договор о сотрудничестве, в котором определено, что США, в случае необходимости, будут оказывать "военную помощь", но непонятно, в чем она будет состоять", – пояснил Пойта.

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