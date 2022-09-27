Згодом з'ясували, що крейсер був не один. Він за 19 вересня проплив 138 кілометрів на північ від острова Киска на Алясці.

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Охорона також виявила ще 2 китайські військово-морські кораблі та 4 російські військово-морські кораблі.

Реакція США

На інцидент відреагував командувач 17-го округу берегової охорони США, контрадмірал Натан Мур. Він заявив, що США відстоюватимуть свої інтереси у навколо Аляски.

Відносини США та Китаю

У Пекіні вважають, що діалог між США та Тайванем є посяганням на суверенітет Китаю. Керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону NGRN Юрій Пойта вважає, що Вашингтон відмовляється від політики "стратегічної невизначеності". Раніше США не говорили про захист Тайваню військовим шляхом у разі вторгнення КНР.

"Між Китаєм, Тайванем та США підписаний договір про співробітництво, в якому визначено, що США, у разі необхідності, надаватимуть "військову допомогу", але не зрозуміло, в чому вона полягатиме", – пояснив Пойта.

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