Американське керівництво намагається реагувати на можливі "односторонні дії" Пекіна в Азії. Про це 24 каналу розповів керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону NGRN Юрій Пойта.

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Експерт зазначив, що США поступово відходять від своєї політики "стратегічної невизначеності", яку Вашингтон реалізовував десятки років щодо Китаю та Тайваню.

Ця політика полягала в тому, що США ніколи відкрито і прямо не заявляли, що вони будуть військовим шляхом захищати Тайвань у разі вторгнення КНР. Між Китаєм, Тайванем та США підписаний договір про співробітництво, в якому визначено, що США, у разі необхідності, надаватимуть "військову допомогу", але не зрозуміло, в чому вона полягатиме,

– пояснив фахівець.

За його словами, США тривалий час зберігали статус-кво, однак сьогодні поступово переходять до чітких і прямих формулювань – що США військовим шляхом нададуть допомогу, у разі односторонніх дій КНР.

"Пекін проводить більш агресивну політику щодо Тайваню, посилює ВМС країни, ядерний та інші компоненти, які призначені для захоплення необладнаних та обладнаних островів. Також ми спостерігаємо за посиленням риторики щодо того, що Китай готовий встановити контроль над Тайванем зокрема й військовим шляхом", – додав оглядач.

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Він вказав, що такі підходи Пекіна записані у багатьох політичних документах. Те ж саме демонструє вище керівництво Китаю, яке підіймає проблему Тайваню на офіційних заходах та зустрічах.



"Наразі у США оцінюють ризики, які лунають від КНР. У зв'язку з цим вони, ймовірно, констатують, що вони збільшуються – це видно із риторики та дій. Тому Вашингтон змінює політику, щоб чітко продемонструвати Китаю, що будь-які односторонні дії викличуть негативну реакцію, включаючи військове втрачання США", – резюмував Пойта.

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Позиція США щодо Тайваню: що відомо

Влітку 2022 року відбулося нове загострення американсько-китайських відносин через проблему Тайваню. КНР вважає острів своєю територією, яку планує "звільнити" найближчим часом. Водночас країни Заходу і, зокрема, США проти таких намірів Пекіна.

Загострення відбувалося на тлі візиту спікерки палати представників США Ненсі Пелосі. У Пекіні виступили категорично проти такої ініціативи. США і КНР стояли на порозі повномасштабного військового конфлікту, однак після приїзду Пелосі Пекін не зважився на військові дії й оголосив про проведення військових навчань.

Згодом острів відвідала сенаторка-республіканка Марша Блекберн. Своїми поїздками посадовиці хотіли засвідчити підтримку Тайваню, а також нагадати Пекінові, що США його не бояться.

Зауважимо, що США не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем. Але це не заважає державі надавати острову оборонну підтримку.

19 вересня стало відомо, що президент США Джо Байден заявив, що війська його країни захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення.

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