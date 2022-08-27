Візит Марші Блекберн був менш обговорюваним, ніж Ненсі Пелосі. Але що Блекберн, що Пелосі своїми поїздками хотіли засвідчити підтримку Тайваню, а також нагадати Пекінові, що його не бояться.

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Китай не змусить відвернутися від Тайваню, – Блекберн

Зауважимо, що поїздка Блекберн, республіканки зі штату Теннессі, відбулася після візиту Ненсі Пелосі й інших офіційних представників США. Нагадаємо, що сама Марша Блекберн працює у Комітеті Сенату у правах збройних сил.

Тайвань є нашим найсильнішим партнером в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Регулярні візити високого рівня до Тайбея є давньою політикою США,

– наголосила вона.

Марша Блекберн прибула з офіційним візитом до Тайваню / фото з твітера Блекберн

Нагадаємо, що візит Ненсі Пелосі неабияк сколихнув весь світ. Вона – найвищий за рангом чиновник за останні 25 років, який прибув до Тайваню. І саме з її поїздкою пов'язували можливий початок ледь не третьої світової війни. Але все минулося.

Зауважимо, що США не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем. Але це не заважає державі надавати острову оборонну зброю. Водночас у Сполучених Штатах однозначно не наголошують, чи захищатимуть Тайвань, якщо Китай остаточно не нього нападе.

Я ніколи не схилятимуся перед Комуністичною партією Китаю. Я продовжуватиму підтримувати тайванців і їхнє право на свободу та демократію. Сі Цзіньпін мене не лякає,

– наголосила вона.

Додамо, що Комуністична партія Китаю стверджує, що Тайвань – частина держави. І це попри те, що вона ніколи ним не керувала. Водночас у країні не виключають, що встановлять контроль над Тайванем силою.

Тайвань підтримує Україну

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Тайвань підтримав нашу державу. І мовилося це не лише про заяви із засудженням країни-агресорки. А також про потужні санкції, накладені на кремль.

Крім того, саме з подачі Тайваню вдалося організувати зустрічі очільників українських міст у Лугано. Так, від острова кошти на відновлення вже отримав Чернігів. Місто, яке дуже сильно постраждало від загарбників.

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