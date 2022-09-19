Так, війська його країни захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення. На думку президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" й фахівця з політики східних держав Артура Харитонова, чітка позиція США є, безумовно, правильною. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Від самого початку було зрозуміло, що США зацікавлені у тому, щоб захистити Тавань. І вчора ми почули таку відверту позицію. Це прекрасно, на мою думку,

– зауважив міжнародник.

Чим Тайвань відрізняється від України у контексті підтримки

Американська безпекова інфраструктура у тихоокеанському регіоні, пояснює Харитонов, значно відрізняється від інфраструктури у Європі, де рішення ґрунтується з позиції всіх країн-учасниць НАТО та Європейського Союзу.

"В Азії немає НАТО та Євро. Там є Японія, там є Америка. І там є власне такі собі безпекові архітектурні моменти, за які США несе пряму відповідальність", – наголосив він.

Позиція США щодо конфлікту між Китаєм і Тайванем: коротко

Два військових кораблі США розпочали прохід через Тайванську протоку, що неабияк розізлило Китай, який вважає острів своєю територією. Хоча країни поки не зацікавлені у переході кризи в реальний військовий конфлікт, така ймовірність щодня збільшується.

Напередодні до Тайваню прибула сенаторка-республіканка Марша Блекберн. Вона стала останнім членом Конгресу, котрий навідався до держави. Раніше з дипломатичним візитом на острів прилітала спікерка палати представників США Ненсі Пелосі. Своїми поїздками посадовиці хотіли засвідчити підтримку Тайваню, а також нагадати Пекінові, що його не бояться.

Зауважимо, що США не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем. Але це не заважає державі надавати острову оборонну підтримку.

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