Так, війська його країни захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення. На думку президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" й фахівця з політики східних держав Артура Харитонова, чітка позиція США є, безумовно, правильною. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Від самого початку було зрозуміло, що США зацікавлені у тому, щоб захистити Тавань. І вчора ми почули таку відверту позицію. Це прекрасно, на мою думку,
– зауважив міжнародник.

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Американська безпекова інфраструктура у тихоокеанському регіоні, пояснює Харитонов, значно відрізняється від інфраструктури у Європі, де рішення ґрунтується з позиції всіх країн-учасниць НАТО та Європейського Союзу.

"В Азії немає НАТО та Євро. Там є Японія, там є Америка. І там є власне такі собі безпекові архітектурні моменти, за які США несе пряму відповідальність", – наголосив він.

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