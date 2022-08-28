Однак ситуація може "вибухнути". І країни готуються до можливого загострення ситуації. Про це в ефірі 24 каналу сказав Артур Харитонов – президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

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Тож війна між Китаєм та Тайванем, за словами експерта-міжнародника, колись станеться. І це розуміють фактично усі експерти.

Рано чи пізно ця війна буде. Китай не планує відступати від своїх цілей і має серйозні наміри щодо захоплення Тайваню,

– сказав Харитонов.

І додав, що президент КНР оголосив це "історичною місією" китайського народу – захопити державу, яка ніколи не входила до складу Китаю.

Утім точну дату, коли це відбудеться, спрогнозувати неможливо. Цього не знає ніхто.

"Це може статися за рік, два, чи кілька місяців. Будемо дивитися", – вважає експерт.

Тайвань готується

Він додав, що Тайвань у будь-якому разі готується відбивати цю агресію. Так само готуються й ключові союзники, такі як:

Японія;

Південна Корея;

Сполучені Штати Америки.

Що ж стосується Пекіну, то Китай теж вже готується до війни досить давно.

"Про це говорять спеціальні військові навчання та об'єднання військового виробництва разом з росією. А також запасання стратегічними ресурсами, наприклад, зерном. Підготовка триває. Але як це буде – не знає ніхто, може статися що завгодно", – пояснив Харитонов.

Китай не планує відступати: дивіться відео

Чи захищатиме США Тайвань у випадку нападу Китаю

Напередодні до Тайваню прибула сенаторка-республіканка Марша Блекберн. Вона стала останнім членом Конгресу, котрий навідався до держави. Перед цим туди прилітала спікерка палати представників США Ненсі Пелосі.

Своїми поїздками посадовиці хотіли засвідчити підтримку Тайваню, а також нагадати Пекінові, що його не бояться.

Зауважимо, що США не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем. Але це не заважає державі надавати острову оборонну зброю. Водночас у Сполучених Штатах однозначно не наголошують, чи захищатимуть Тайвань, якщо Китай остаточно на нього нападе.

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