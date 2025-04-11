Экс-посол Украины в США ответил, как Украина может использовать пленных китайцев

Украина взяла в плен двух граждан КНР, которые воевали на стороне России. И реакция Китая на эту тревожную ситуацию получилась довольно неожиданной.

Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый, заметив, что ситуация с пленными китайцами выходит далеко за рамки того, как Китай взаимодействовал с Россией ранее. КНР поставляет товары для страны-агрессора и закупает ее энергоресурсы, что дает возможность Кремлю финансировать войну. А присутствие китайских граждан с оружием в Украине – это "бомба".

К теме Нами командовал россиянин, и мы все за ним повторяли, – гражданин Китая, которого взяли в плен

Как Украине дальше взаимодействовать с Китаем

Как отметил Чалый, некоторые могут говорить, что ничего такого тут нет. Ведь Россия применяет наемников. Но ситуация тут другая. Прежде всего это участие в войне на стороне агрессора, что очень важно в контексте Устава ООН.

Также Китай постоянно рассказывает, что они равноудалены и поддерживают мир. Но китайские граждане с оружием – это явно ход не в сторону окончания войны. Если еще и окажется, что там воюет кто-то из регулярной армии КНР, то ситуация станет еще более напряженной.

В этом контексте довольно неожиданной оказалась позиция Китая. Представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь начал рассказывать, что они ничего не знают о своих гражданах, которые воюют на стороне врага. Такие себе "зеленые человечки", как это делала Россия в Крыму в 2014 году.

Хотя они вполне могли признать, что страна-агрессор вербует их граждан. И после того оборвать эти "каналы". Но Китай на это вообще не пошел. Они заняли жесткую позицию.

Лучше всего в таком случае было бы решить эту проблему непублично. Если все пошло вот так, то делаю вывод, что китайская сторона не пошла на сотрудничество без публичности. Тут тонкие вещи. Сейчас все это назад не "запихнешь",

– сказал Чалый.

Если Китай занял такую позицию, то Украине следовало бы поднять вопрос участия китайских граждан в войне на уровне Совета безопасности ООН. Важно предоставить международному сообществу подтвержденные доказательства. Это будут неприятные действия в отношении Китая. Но они сами уже пошли на жесткие шаги.

Думаю, что никому на европейском континенте не нужны вооруженные китайцы. И Франции, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, и Великобритании, и США. Надо сейчас этот вопрос ставить. Иначе придет еще 20 тысяч китайцев. А руководство Китая начнет рассказывать, что не знает, откуда они взялись. Что тогда делать? Если Китай делает эту историю громкой, то надо отвечать громко,

– отметил Чалый.

Добавим, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет подтвержденные данные о 155 китайцах, которые воюют против нашего государства. Их может быть больше. Россия пытается компенсировать потери, привлекая не только северокорейцев, но и китайцев.