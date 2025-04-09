Один из пленных китайцев был завербован представителем России непосредственно в Китае, – СБУ
- Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан КНР, которые воевали на стороне России; один из них был завербован в Китае российским представителем.
- СБУ проверяет показания пленных и проводит следственные действия для выяснения деталей участия граждан КНР в войне России против Украины.
Накануне Силы обороны смогли взять в плен двух граждан КНР, которые воевали на стороне России. Оказывается, российский представитель завербовал непосредственно в Китае.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Как пленные китайцы попали в российскую армию
В СБУ рассказали, что общение с пленными китайцами происходит через переводчиков. По словам фигурантов, они попали в плен ВСУ во время выполнения своего первого боевого задания.
Один из фигурантов, безработный 1991 года рождения, был завербован представителем России непосредственно в Китае. В феврале 2025 года прибыл в Москву и подписал контракт,
– говорится в сообщении.
Относительно другого пленного гражданина Китая, он приехал в Россию в декабре 2024 года якобы с туристической целью. По его словам, позже он подал заявку на подписание контракта, откликнувшись на объявление в сети о наборе на службу и выплату 2 миллионов рублей.
СБУ сейчас проверяет показания пленных и проводит следственные действия, чтобы выяснить все детали участия граждан КНР в войне России против Украины.
К слову, президент Украины Владимир Зеленский показал видео допроса пленных китайцев. Он также рассказал, что на стороне России воюют более 150 граждан Китая.