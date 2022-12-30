Китайский истребитель чуть не столкнулся с американским военным самолетом

Китайский истребитель приблизился к самолету военно-воздушных сил США на расстояние около 3 метров в спорной зоне Южно-Китайского моря.

Отмечается, что инцидент произошел 21 декабря между истребителем J-11 воздушных сил Китая и самолетом RC-135 – американским. Истребитель заставил американский самолет совершить маневры уклонения во избежание столкновения.

Раньше Тайвань поднял в воздух свою военную авиацию, чтобы предупредить 39 китайских самолетов

Китайский истребитель приблизился к спорному самолету ВВС США на расстояние около 3 метров в зоне Южно-Китайского моря.

– говорится в сообщении.

Реакция США

Официальные лица США заявили, что ожидают, что "все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом".

Штаты подняли этот вопрос перед китайским правительством. Посольство Китая в Вашингтоне пока не прокомментировало инцидент.

Китайский истребитель приблизился к военному самолету США: видео

Что известно об истребителе Шеньян J-11 Китайский многоцелевой истребитель создан на основе советского аналога Су-27. Находится на вооружении ВМС КНР.

Главное о конфликте Китая и Тайваня

Военные самолеты и корабли США регулярно проводят операции по наблюдению и путешествуют по региону. Китай претендует на обширные участки Южно-Китайского моря, пересекающиеся с исключительными экономическими зонами Вьетнама, Малайзии, Брунея, Индонезии и Филиппин. Ежегодно через этот водный путь проходит торговля на триллионы долларов.