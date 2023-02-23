Однако, этот мирный план может не понравиться Украине, ведь у Китая есть свои интересы. Об этом в комментарии 24 Каналу заявил эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара.

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"Китай считает, что Крым – это, безусловно, международный вопрос, а Тайвань – это внутренний китайский. То есть, здесь есть разница", – заявил он.

Интересы Китая

Хара убежден, что еще одним важным моментом является то, что Россия даже такая слабая, очень нужна Китаю. Поскольку США приходится тратить свои ресурсы и на Китай, и на Россию. Поэтому Китай не хочет, чтобы Россия проиграла войну.

И, безусловно, это было бы справедливо, если бы вернулась вся территория, потому что Украина не хочет оккупировать российские территории. Если бы Китай был непредвзятым в этом конфликте, они хотели бы именно этого,

– рассказал дипломат.

Эксперт Центра оборонных стратегий отметил, что Китай постоянно критикует и почти использует ту же риторику против НАТО, поскольку США и их союзники в регионе тоже группируются.

"Чтобы противодействовать растущей и угрожающей миссии Китая для стран региона. И не только Тайваню", – заявил он.

Китайская риторика

Александр Хара рассказал, что китайцы захватывают острова в Южно-Китайском море, милитаризуют их для того, чтобы потом выдвигать требования и изменять границы. Однако, не так, как это предусмотрено прецедентами или как записано в Конвенции о международном морском праве.

"Они хотят сделать все так же нагло, как в свое время россияне хотели поделить Азовское море, Керченский пролив и Черное море. Безусловно, это неприемлемо", – сказал он.

Хара отметил, что эти интересы Китай отстаивает под "дипломатической и дружеской риторикой". Мол, им не хочется, чтобы повторялся конфликт.

Почему Украине может не понравиться "мирный план" Китая: смотрите видео

Китайская риторика такова, что есть страны, которые "подстрекают" или "подбрасывают хворост в этот костер в Украине", поставляя оружие,

– добавил он.

Дипломат считает, что Китай сравнивает США и европейских союзников с "вредными силами", которые "хотят продолжения конфликта и незаинтересованы в том, чтобы этот конфликт быстро прекратился". Мол, "Россия вторглась и убивает украинцев, нарушила международное право – это так себе, а плохие, собственно, те, кто помогает Украине защищать себя".

Понравится ли "мирный план" России

Эксперт Центра оборонных стратегий предположил, что из-за этого предложение Китая будет вряд ли интересно Украине. В то же время, его не может принять Россия, ведь для Путина проигрыш войны и освобождение всех украинских территорий, и прежде всего Крыма, будет означать конец его режима и территориальной целостности страны-агрессора.

"Силы, которые там есть, противоречия, и фашисты откровенные, империалисты, и другие будут соревноваться за власть. Увидят, что Путин не является таким стратегическим лидером, который все рассчитывает. Он совершил большую ошибку", – отметил он.

Александр Хара убежден, что вторжением в Украину российский диктатор ускорил распад России, который и так был неизбежен.

"Чужие и опасные"

Дипломат заявил, что мы не можем обижаться на Китай, ведь каждая страна руководствуется собственными интересами.

"Как может коммунистическая страна, которая не признала преступления собственного коммунистического режима против собственного народа, может объективно или с симпатией смотреть на Украину, которая хочет быть свободной?" – заметил он.

Александр Хара отметил, что в идеологическом плане для китайцев украинцы чужие и опасные, поскольку Украина дала толчок объединиться Западу и НАТО. А это не то, что нужно было Китаю.

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