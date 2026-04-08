Индонезийский рыбак выловил китайский дрон в важном проливе: что задумал Китай

Индонезийский рыбак выловил китайский подводный дрон компании China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). БпЛА сразу доставили на военную базу Матарам и исследовали его.

Об этом пишет Republika.

Смотрите также Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН об открытии Ормузского пролива

Что известно о китайском дроне?

Беспилотник был без взрывчатых веществ, но оснащен разведывательным оборудованием.

Конструкция содержала различные кабели, датчики и люк в верхней части для средств исследования океанографических и гидроакустических явлений.

Отмечается, что находку выловили в проливе Ломбок.

Справочно. Пролив Ломбок – самый глубокий и один из самых удобных для судоходства среди проливов Малой Зондской гряды. Это ключевой морской путь между Тихим и Индийским океанами в регионе. Проливом могут проходить суда любого класса, в частности супертанкеры, рудовозы и углевозы.

Предполагают, что Китай имел целью картографирование морского дна и мониторинга судоходного трафика, чтобы дальше эти данные использовали военные.

Где расположен пролив Ломбок: смотрите на карте

Что запланировал Китай?

Ранее уже сообщалось, что Пекин в стратегически важных районах мира проводит свою масштабную операцию по картографированию морского дна и наблюдения за океаническими условиями.

Его присутствие замечали были вблизи Гуама, Гавайев, Тайваня, а также в ключевых точках Индийского и Арктического океанов. Например, в 2024 – 2025 годах судно Dong Fang Hong 3 регулярно видели в районах расположения основных американских военных баз.

Официально китайцы заявляют, что эти экспедиции имеют гражданский характер, в частности поиск полезных ископаемых, рыболовство, климатические исследования и тому подобное. Но все данные о рельефе дна и солености воды важны и для навигации подводных лодок.

В ходе своих исследований Пекин устанавливает сотни датчиков, которые могут определять подводные объекты. Например, в октябре 2024 так проверяли работу сенсорной сети вблизи Японии.

Благодаря детальным картам морского дна подводные силы могут лучше маневрировать, избегать столкновений и снижать заметность и тому подобное.

Китай хочет трансформировать научные достижения в новые боевые возможности на море.

