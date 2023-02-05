Улетела в направлении корабля: сеть взорвалась мемами из-за китайского шара в США
США сбили китайский воздушный шар над своей территорией. Аэростат стал причиной нового дипломатического конфликта Вашингтона и Пекина, однако сеть отреагировала на это событие мемами.
Англоязычный и украиноязычный сегменты интернета все равно отреагировали мемами на китайский шар, который США успешно сбили 4 февраля. 24 Канал собрал для вас самые лучшие мемы и фотожабы из сети.
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Как отреагировала сеть
Прежде сеть удивило то, что пуля не была сбита сразу. Конечно, это аргументировали желанием сбить шар над водой, а не над сушей, чтобы обломки не нанесли вреда гражданским.
Но производителей мемов это не остановило.
Вот так сеть шутит о Пентагоне / Фото из сети
Американцы переняли украинский опыт сбивания дронов банками с консервацией и решили сами сбить шар / Скриншот
Настоящее фото китайского шара / Фото из сети
Осторожно, летит немецкий шар / Фото из сети
Тем временем КНДР бодрствует / Фото из сети
Как китайский шар появился в США: смотрите видео
И все же 4 февраля США уничтожили китайский шар, что тоже вызвало волну мемов в сети.
Охота на шар – только да / Скриншот
Как на самом деле США сбивали шар / Скриншот
Благословение от Джо Байдена / Фото из сети
F-22 еще свое наверстает / Фото из сети
Винни Пух ворует американский мед? / Скриншот
Говорят, что пуля полетела в направлении российского корабля / Фото из сети