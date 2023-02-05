Улетела в направлении корабля: сеть взорвалась мемами из-за китайского шара в США

США сбили китайский воздушный шар над своей территорией. Аэростат стал причиной нового дипломатического конфликта Вашингтона и Пекина, однако сеть отреагировала на это событие мемами.

Англоязычный и украиноязычный сегменты интернета все равно отреагировали мемами на китайский шар, который США успешно сбили 4 февраля. 24 Канал собрал для вас самые лучшие мемы и фотожабы из сети.

Интересно Байден выжидал момент, чтобы сбить китайский аэростат: Пекин заявил о протесте

Как отреагировала сеть

Прежде сеть удивило то, что пуля не была сбита сразу. Конечно, это аргументировали желанием сбить шар над водой, а не над сушей, чтобы обломки не нанесли вреда гражданским.

Но производителей мемов это не остановило.



Вот так сеть шутит о Пентагоне / Фото из сети



Американцы переняли украинский опыт сбивания дронов банками с консервацией и решили сами сбить шар / Скриншот



Настоящее фото китайского шара / Фото из сети



Осторожно, летит немецкий шар / Фото из сети



Тем временем КНДР бодрствует / Фото из сети

Как китайский шар появился в США: смотрите видео

И все же 4 февраля США уничтожили китайский шар, что тоже вызвало волну мемов в сети.



Охота на шар – только да / Скриншот



Как на самом деле США сбивали шар / Скриншот



Благословение от Джо Байдена / Фото из сети



F-22 еще свое наверстает / Фото из сети



Винни Пух ворует американский мед? / Скриншот



Говорят, что пуля полетела в направлении российского корабля / Фото из сети