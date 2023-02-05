Англомовний та україномовний сегменти інтернету однаково відреагували мемами на китайську кулю, яку США успішно збили 4 лютого. 24 Канал зібрав для вас найкращі меми та фотожаби з мережі.

Цікаво Байден вичікував момент, щоб збити китайський аеростат: Пекін заявив про протест

Як відреагувала мережа

Найперше мережу здивувало те, що куля не була збита одразу. Звичайно, це аргументували бажанням збити кулю над водою, а не над сушею, щоб уламки не завдали шкоди цивільним.

Та виробників мемів це не зупинило.



Ось так мережа жартує про Пентагон / Фото з мережі



Американці перейняли український досвід збиття дронів банками з консервацією і вирішили самі збити кулю / Скриншот



Справжнє фото китайської кулі / Фото з мережі



Обережно, летить німецька куля / Фото з мережі



Тим часом КНДР не спить / Фото з мережі

Як китайська куля з'явилася в США: дивіться відео

Та все ж 4 лютого США знищили китайську кулю, що теж викликало хвилю мемів у мережі.



Полювання на кулю – тільки так / Скриншот



Як насправді США збивали кулю / Скриншот



Благословення від Джо Байдена / Фото з мережі



F-22 ще своє надолужить / Фото з мережі



Вінні Пух краде американський мед? / Скриншот



Кажуть, що куля полетіла в напрямку російського корабля / Фото з мережі