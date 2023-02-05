Англомовний та україномовний сегменти інтернету однаково відреагували мемами на китайську кулю, яку США успішно збили 4 лютого. 24 Канал зібрав для вас найкращі меми та фотожаби з мережі.
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Як відреагувала мережа
Найперше мережу здивувало те, що куля не була збита одразу. Звичайно, це аргументували бажанням збити кулю над водою, а не над сушею, щоб уламки не завдали шкоди цивільним.
Та виробників мемів це не зупинило.
Ось так мережа жартує про Пентагон / Фото з мережі
Американці перейняли український досвід збиття дронів банками з консервацією і вирішили самі збити кулю / Скриншот
Справжнє фото китайської кулі / Фото з мережі
Обережно, летить німецька куля / Фото з мережі
Тим часом КНДР не спить / Фото з мережі
Як китайська куля з'явилася в США: дивіться відео
Та все ж 4 лютого США знищили китайську кулю, що теж викликало хвилю мемів у мережі.
Полювання на кулю – тільки так / Скриншот
Як насправді США збивали кулю / Скриншот
Благословення від Джо Байдена / Фото з мережі
F-22 ще своє надолужить / Фото з мережі
Вінні Пух краде американський мед? / Скриншот
Кажуть, що куля полетіла в напрямку російського корабля / Фото з мережі