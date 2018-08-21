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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Китайский производитель готовит собственную операционную систему, которая затмит Android

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Smartisan готовит собственную операционный систему
Smartisan готовит собственную операционный систему / Фото из свободных источников

Популярный в Китае производитель смартфонов Smartisan готовится представить собственного конкурента операционной системе Android. Такие намерения озвучил директор компании Лао Ло во время недавней пресс-конференции. По его словам, фирменная платформа не будет ограничиваться поддержкой только мобильных устройств и официально выйдет в следующем году.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Если слова гендиректора Smartisan подтвердятся, то операционная система компании будет в большей степени напоминать не Android, а Windows 10. Фирменная платформа от Microsoft, в отличие от разработки Google, тоже способна работать как на смартфонах, так и на персональных компьютерах, обеспечивая своим пользователям широкий спектр возможностей для работы.

Руководитель Smartisan не рассказал, что именно подтолкнуло компанию к разработке собственной операционной системы. Не исключено, что это решение было принято на фоне новостей о возможном запрете использования ОС Android производителями из Китая.

Операційна система Kirin від Huawei
Операционная система Kirin от Huawei

Отметим, что одним из вендоров, которым власти США планируют запретить устанавливать Android на свои устройства, является Huawei. Производителя уличили в связях с правящей партией Китая и возможном шпионаже в ее пользу. Если верить слухам, Huawei была готова к такому повороту событий и заранее приступила к разработке альтернативной операционной системы.

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Теги: Техно Huawei Android Китай Гаджеты
Источник: 24 Канал
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