Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

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Что сказал Буданов?

Глава ОП назвал стороны, которые, по его мнению, могут оказать наибольшее давление на Москву.

Только скоординированная работа, всех вместе. Это Украина, Соединенные Штаты, прежде всего. На втором плане – уже Европа,

– заявил Кирилл Буданов.

Он считает, что мнение европейцев для России не очень важно. Однако глава ОП отметил, что от них на самом деле многое зависит.

Также Буданова спросили о возможном давлении Пекина на Москву. Он ответил, что Китай является бенефициаром войны. Пекин и так выражает свою официальную позицию.

Глава ОП считает, что для Украины хорошо, что риторика такая, какая есть, потому что Китай мог бы вести себя иначе. По его словам, было бы хуже, если бы в Пекине заняли откровенно пророссийскую позицию. Буданов считает, что это было бы очень серьезной проблемой со всеми вытекающими последствиями.

Другие заявления Буданова

Кирилл Буданов рассказал, о чем говорят россияне, упоминая так называемый "Дух Анкориджа". Он добавил, что для страны-агрессора "Дух Анкориджа" – это завершение войны на условиях признания полного суверенитета России над Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областями и Крымом.

Также глава ОП оценил потенциальные угрозы наступления со стороны Беларуси. Буданов подчеркнул, что для Минска нападение на Киев не имеет смысла.