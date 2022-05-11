Китайское ТВ зафиксировало момент подрыва российского танка: эпические кадры

В эфире одного из китайских телеканалов удалось зафиксировать, как очередной российский танк взрывается на украинской земле. Техника не выдержала атаки ВСУ и феерически взорвалась, оставив после себя впечатляющий фейерверк.

Взрыв российского танка на территории Украины удалось зафиксировать журналистам китайского издания Phoenix Wudong Frontline. Проезжавшие мимо шокированные журналисты стали свидетелями мощной работы Вооруженных Сил Украины.

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Событие произошло в пятницу, 6 мая, когда репортеры китайского издания ехали по одной из украинских дорог. В нескольких сотнях метров от авто прессы взорвался российский танк – от техники оккупантов не осталось ничего.

Пораженные журналисты рассказали детали – от верной смерти их спас украинский военный, приказавший авто остановиться.

"Когда наша машина быстро проехала около 6 км от коридора гуманитарной помощи, солдат на военном автомобиле помахал нам рукой, чтобы мы остановились, водитель немедленно затормозил, и в следующее мгновение мы увидели, что стоявший на страже впереди танк Т-72Б3 взлетел на воздух – еще один смертный приговор", – рассказал корреспондент издания Лу Югуан.

По словам Лу, участок, по которому ехали журналисты, блокирован украинскими снайперами. Хотя украинский гарнизон больше не действует на той части территории, там до сих пор работают отряды ВСУ.

Если бы Nissan ехал быстрее, то через три минуты наш автомобиль оказался бы прямо в зоне взрыва,

– добавил корреспондент.

Танк оккупантов зрелищно взорвался посреди дороги – на видео журналистов видно, как вражеская техника взлетела на воздух, разлетевшись вдребезги.

Российский танк взорвался посреди дороги на глазах китайских журналистов: смотрите видео мощного взрыва

Россияне продолжают нести колоссальные потери

За 77 дней войны России с Украиной оккупанты потеряли десятки тысяч своих бойцов и тысячи единиц техники. По данным Генерального штаба Министерства обороны Украины, за время полномасштабного вторжения россияне потеряли:

26 350 единиц личного состава;

1187 танков;

2856 боевых бронированных машин;

528 артиллерийских систем;

185 реактивных систем залпового огня;

87 единиц противовоздушной обороны;

199 самолетов;

160 вертолетов;

390 беспилотных аппаратов оперативно-тактического уровня;

94 крылатые ракеты;

12 кораблей и катеров;

1997 г. единиц автомобильной техники и автоцистерн;

41 единицу специальной техники оккупантов.

Наибольшие потери российских оккупантов за 10 мая наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях – там Вооруженные Силы Украины устроили боевикам настоящий ад.