Вибух російського танку на території України вдалося зафіксувати журналістам китайського видання Phoenix Wudong Frontline. Шоковані журналісти, які проїжджали повз, стали свідками потужної роботи Збройних Сил України.

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Подія сталася у п'ятницю, 6 травня, коли репортери китайського видання їхали однією з українських доріг. За кілька сотень метрів від авто преси вибухнув російський танк – від техніки окупантів не залишилося нічого.

Вражені журналісти розповіли деталі – від вірної смерті їх врятував український військовий, який наказав авто зупинитися.

Коли наша машина швидко проїхала близько 6 км від коридору гуманітарної допомоги, солдат на військовому автомобілі помахав нам рукою, щоб ми зупинилися, водій негайно загальмував, і наступної миті ми побачили, що танк Т-72Б3, що стояв на варті попереду, злетів у повітря – ще один смертний вирок, – розповів кореспондент видання Лу Югуан.

За словами Лу, ділянка, якою їхали журналісти, блокована українськими снайперами. Хоч український гарнізон більше не діє на тій частині території, там досі працюють загони ЗСУ.

Якби Nissan їхав швидше, то через три хвилини наш автомобіль опинився б просто у зоні вибуху,

– додав кореспондент.

Танк окупантів видовищно вибухнув посеред дороги – на відео журналістів видно, як ворожа техніка злетіла в повітря, розлетівшись на друзки.

Російський танк вибухнув посеред дороги на очах у китайських журналістів: дивіться відео потужного вибуху

Росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат

За 77 днів війни Росії з Україною окупанти втратили десятки тисяч своїх бійців та тисячі одиниць техніки. За даними Генерального штабу Міністерства оборони України, за час повномасштабного вторгнення росіяни втратили:

26350 одиниць особового складу;

1187 танків;

2856 бойових броньованих машин;

528 артилерійських систем;

185 реактивних систем залпового вогню;

87 одиниць протиповітряної оборони;

199 літаків;

160 вертольотів;

390 безпілотних апаратів оперативно-тактичного рівня;

94 крилаті ракети;

12 кораблів та катерів;

1997 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

41 одиницю спеціальної техніки окупантів.

Найбільші втрати російських окупантів за 10 травня спостерігалися на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках – там Збройні Сили України створили бойовикам справжнє пекло.