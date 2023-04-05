Впрочем, на самом деле, в отношениях Пекина с Москвой не все так гладко. Об этом в стриме 24 Канала заявил общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев.

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Отношение Индии и Китая к России

Комментируя тему отношений России с Индией, он отметил, что только тот факт, что последная поддержала потолок цен на российскую нефть, уже является свидетельством ее позиции.

Это уже говорит о том, что Индия фактически определилась, на чьей она стороне. Индия на стороне добра,

– убежден Арман Шураев.

Каково отношение Индии и Китая к России: смотрите видео

В контексте Китая он отмечает, что речь идет о противостоянии двух мировых сверхдержав – Китая и Соединенных Штатов.

Я считаю, что Китаю нужны предполагаемые партнеры, предполагаемые соседи. Ведь, как говорится, добрый враг лучше, чем плохой друг,

– подчеркнул журналист из Казахстана.

Здесь хорошим врагом для Китая являются США, а плохой друг – это Путин и его банда. Собеседник сомневается, что Китай будет поддерживать плохого друга.

"Я думаю, что он будет просто сохранять нейтралитет. Или же своим бездействием будет демонстрировать, что он таки на стороне Украины. Я на это надеюсь по крайней мере", – резюмировал Арман Шураев.

Позиция Китая по поводу войны

Китай еще 24 февраля опубликовал свой "мирный план" Пекин называет позиционным документом с рекомендациями, которые якобы помогут достичь мира. В этом документе китайская сторона предлагает:

отказаться от гарантий безопасности одной страны, пользуясь другими;

возобновить прямой диалог Киева и Москвы;

уважать суверенитет стран;

возобновить мирные переговоры;

разрешить гуманитарный кризис;

защитить гражданских и военнопленных;

обеспечить безопасность АЭС;

снизить стратегические риски;

содействовать экспорту зерна;

прекратить внедрение "односторонних санкций";

поддерживать стабильность промышленных цепей и цепей поставок;

способствовать послевоенному восстановлению.

Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун заявил, что Китай никогда не был на стороне России в войне против Украины. По его словам, связи двух стран не так уж "безграничны", как ранее считали.