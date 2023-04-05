Впрочем, на самом деле, в отношениях Пекина с Москвой не все так гладко. Об этом в стриме 24 Канала заявил общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев.
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Отношение Индии и Китая к России
Комментируя тему отношений России с Индией, он отметил, что только тот факт, что последная поддержала потолок цен на российскую нефть, уже является свидетельством ее позиции.
Это уже говорит о том, что Индия фактически определилась, на чьей она стороне. Индия на стороне добра,
– убежден Арман Шураев.
Каково отношение Индии и Китая к России: смотрите видео
В контексте Китая он отмечает, что речь идет о противостоянии двух мировых сверхдержав – Китая и Соединенных Штатов.
Я считаю, что Китаю нужны предполагаемые партнеры, предполагаемые соседи. Ведь, как говорится, добрый враг лучше, чем плохой друг,
– подчеркнул журналист из Казахстана.
Здесь хорошим врагом для Китая являются США, а плохой друг – это Путин и его банда. Собеседник сомневается, что Китай будет поддерживать плохого друга.
"Я думаю, что он будет просто сохранять нейтралитет. Или же своим бездействием будет демонстрировать, что он таки на стороне Украины. Я на это надеюсь по крайней мере", – резюмировал Арман Шураев.
Позиция Китая по поводу войны
Китай еще 24 февраля опубликовал свой "мирный план" Пекин называет позиционным документом с рекомендациями, которые якобы помогут достичь мира. В этом документе китайская сторона предлагает:
- отказаться от гарантий безопасности одной страны, пользуясь другими;
- возобновить прямой диалог Киева и Москвы;
- уважать суверенитет стран;
- возобновить мирные переговоры;
- разрешить гуманитарный кризис;
- защитить гражданских и военнопленных;
- обеспечить безопасность АЭС;
- снизить стратегические риски;
- содействовать экспорту зерна;
- прекратить внедрение "односторонних санкций";
- поддерживать стабильность промышленных цепей и цепей поставок;
- способствовать послевоенному восстановлению.
Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун заявил, что Китай никогда не был на стороне России в войне против Украины. По его словам, связи двух стран не так уж "безграничны", как ранее считали.