Втім, насправді у відносинах Пекіна з Москвою не все так гладко. Про це в стрімі 24 Каналу заявив громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв.
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Ставлення Індії та Китаю до Росії
Коментуючи тему відносин Росії з Індією, він відзначив, що лише той факт, що остання підтримала стелю цін на російську нафту, вже є свідченням її позиції.
Це вже каже про те, що Індія фактично визначилася, на чиєму вона боці. Індія на боці добра,
– переконаний Арман Шураєв.
Яким є ставлення Індії та Китаю до Росії: дивіться відео
Натомість у контексті Китаю він відзначає, що мовиться про протистояння двох світових наддержав – Китаю та Сполучених Штатів.
Я вважаю, що Китаю потрібні передбачувані партнери, передбачувані сусіди. Адже, як кажуть, добрий ворог краще, ніж поганий друг,
– підкреслив журналіст з Казахстану.
Тут хорошим ворогом для Китаю є США, а поганий друг – це Путін та його банда. Тож співрозмовник сумнівається, що Китай підтримуватиме поганого друга.
"Я думаю, що він просто зберігатиме нейтралітет. Або ж своєю бездіяльністю демонструватиме, що він таки на боці України. Я на це сподіваюся щонайменше", – резюмував Арман Шураєв.
Позиція Китаю щодо війни
Китай ще 24 лютого опублікував свій "мирний план", який Пекін називає позиційним документом з рекомендаціями, які нібито допоможуть досягти миру. У цьому документі китайська сторона пропонує:
- відмовитися від гарантій безпеки однієї країни, користуючись з інших;
- відновити прямий діалог Києва та Москви;
- поважати суверенітет країн;
- відновити мирні переговори;
- вирішити гуманітарну кризу;
- захистити цивільних та військовополонених;
- гарантувати безпеку АЕС;
- зменшити стратегічні ризики;
- сприяти експорту зерна;
- припинити впровадження "односторонніх санкцій";
- підтримувати стабільність промислових ланцюгів та ланцюгів поставок;
- сприяти післявоєнній відбудові.
Посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун заявив, що Китай ніколи не був на стороні Росії у війні проти України. За його словами, зв'язки двох країн не такі вже "безмежні", як раніше вважали.