Кива сам просил у Рады сложить его полномочия народного депутата

Верховная Рада лишили Илью Киву депутатского мандата. Оказывается, что беглый политик сам просил у Рады сложить с него полномочия.

Об этом на брифинге заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает 24 канал. Он рассказал, что аппаратом Верховной Рады было передано заявление Кивы.

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В нем Кива заявил, что просит сложить его полномочия народного депутата. Верховная Рада поддержала желание Кивы.

Кива больше не депутат

После нападения России на Украину Кива решил скрыться в Испании. Одиозный политик заявил, что это не его война.

Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 марта подписала Киви сообщения о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.

Впоследствии Государственное бюро расследований объявило его в розыск.

Однопартийцы скандального политика исключили его из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Илья Кива больше не депутат: Рада лишила его мандата: смотрите видео