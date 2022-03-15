Про це на брифінгу заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє 24 канал. Він розповів, що апаратом Верховної Ради була передана заява Киви.

До речі Фракцію ОПЗЖ таки покинули 4 нардепи

У ній Кива заявив, що просить скласти його повноваження народного депутата. Верховна Рада підтримала бажання Киви.

Кива більше не депутат

Після нападу Росії на Україну Кива вирішив втекти в Іспанію. Одіозний експолітик заявив, що це не його війна.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова 6 березня підписала Киві повідомлення про підозру у держзраді та публічних закликах до зміни меж території України.

Згодом Державне бюро розслідувань оголосило його в розшук.

Однопартійці скандального політика виключили його з фракції "Опозиційної платформи – За життя".

До теми – Ілля Кива більше не депутат: Рада позбавила його мандата: дивіться відео