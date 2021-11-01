Кива заявил, что патрульные остановили его, чтобы "подбросить запрещенные вещества"
Источник:телеграм Ильи Кивы
Пророссийского народного депутата Илью Киву в Киеве 1 ноября остановили патрульные. Скандальный политик заявил, что полицейские сделали это, чтобы "подбросить ему запрещенные вещества".
После того, как Киву остановили на Столичном шоссе, в его телеграмме обнародовали видео с места инцидента. Сам нардеп уже прокомментировал случившееся.
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Пророссийский политик заявил, что правоохранители усомнились "в законности вещей и документов в машине". А власть вроде бы "ищет любую возможность дискредитировать его и провоцировать на конфликтные действия".
Очередной провал власти в попытке моей провокации. Сегодня (1 ноября – 24 канал) они хотели подкинуть мне запрещенные предметы и вещи для дальнейшего уголовного преследования,
– отметил Кива.
Он назвал это "очередной штангой власти". "Как говорится, не посторожить, не спиз***ь", – подытожил политик.
На опубликованном видео он ходит между патрульными и следователями, которые прибыли на вызов, и спрашивает, имеют ли они претензии к нему как нардепу. Правоохранители отвечают, что нет.
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- В Киеве 1 ноября на Столичном шоссе остановили автомобиль нардепа Ильи Кивы.
- По последней информации, политика вроде бы уже отпустили.
- Подозрения нардеп якобы не получал. Однако в некоторых телеграмм-каналах пишут, что Кива ждет на месте адвоката. Мол, без защитника подозрение вручить ему не могут.