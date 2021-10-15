Кива заявил, что в следующем году Путина с днем рождения поздравит вся Верховная Рада

Скандальный нардеп Илья Кива поздравил Владимира Путина с днем рождения. После волны возмущения он не извинился, а наоборот, продолжает настаивать на правильности своего поступка.

Более того, он считает, что все нардепы следующего года поздравят Путина с праздником. Такое заявление Илья Кива сделал в эфире одного из телеканалов.

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"Правитель, который диктует свои правила"

По словам Ильи Киви, фракция ОПЗЖ не возражала против того, чтобы он поздравил Путина.

Нардеп назвал страну-агрессора "одним из крупнейших экономических партнеров Украины". Он считает, что необходимо садиться с ней за стол переговоров и искать точки соприкосновения. Путин же для него – правитель мирового уровня.

Я считаю, что этот человек записан в историю как мировой правитель, который на сегодняшний день диктует миру свои правила. И это может действительно вызвать уважение,

– сказал Кива.

Кива убежден, что "в следующем году Путина будет поздравлять вся Верховная Рада".

Кива поздравил Путина с днем ​​рождения