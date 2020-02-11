СБУ проверит переписку Кивы и Жириновского

Нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком Владимиром Жириновским. Этот факт заинтересовал Службу безопасности Украины.

СБУ заверила, что соответствующие подразделения ведомства учли эту информацию, сообщает "Суспільне".

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Правоохранители объяснили, что в случае получения данных, которые будут свидетельствовать о совершении преступлений, отнесенных к компетенции ведомства, будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству.

Переписка Кивы и Жириновского: что известно

Нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком Владимиром Жириновским.

Кива поинтересовался состоянием здоровья Жириновского, а затем начал писать длинное сообщение о своем отношении к украинскому правительству.

В Раду пришел гомик-премьер со своим пид*рским правительством, страну, с*ка, проср*ли и с этими пид*рами, шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет,

– написал нардеп от ОПЗЖ.

Впоследствии пресс-служба Жириновского опровергла факт переписки. Мол, российский политик вообще не знает, "кто такой Кива".

Видео переписки Кивы и Жириновского: 18+