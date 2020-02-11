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      СБУ проверит переписку Кивы и Жириновского

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      СБУ проверит факт переписки Кивы и Жириновского / Коллаж 24 канала

      Нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком Владимиром Жириновским. Этот факт заинтересовал Службу безопасности Украины.

      СБУ заверила, что соответствующие подразделения ведомства учли эту информацию, сообщает "Суспільне".

      Тем временем: Кива вывез детей за границу, потому что на него "оказывают давление"

      Правоохранители объяснили, что в случае получения данных, которые будут свидетельствовать о совершении преступлений, отнесенных к компетенции ведомства, будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству.

      Переписка Кивы и Жириновского: что известно

      Нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком Владимиром Жириновским.

      Кива поинтересовался состоянием здоровья Жириновского, а затем начал писать длинное сообщение о своем отношении к украинскому правительству.

      В Раду пришел гомик-премьер со своим пид*рским правительством, страну, с*ка, проср*ли и с этими пид*рами, шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет,
      – написал нардеп от ОПЗЖ.

      Впоследствии пресс-служба Жириновского опровергла факт переписки. Мол, российский политик вообще не знает, "кто такой Кива".

      Видео переписки Кивы и Жириновского: 18+

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Новости России Украина – Россия Скандал Владимир Жириновский Илья Кива Криминальные новости Оппозиционная платформа – За жизнь
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