СБУ проверит переписку Кивы и Жириновского
Нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком Владимиром Жириновским. Этот факт заинтересовал Службу безопасности Украины.
СБУ заверила, что соответствующие подразделения ведомства учли эту информацию, сообщает "Суспільне".
Тем временем: Кива вывез детей за границу, потому что на него "оказывают давление"
Правоохранители объяснили, что в случае получения данных, которые будут свидетельствовать о совершении преступлений, отнесенных к компетенции ведомства, будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству.
Переписка Кивы и Жириновского: что известно
Нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком Владимиром Жириновским.
Кива поинтересовался состоянием здоровья Жириновского, а затем начал писать длинное сообщение о своем отношении к украинскому правительству.
В Раду пришел гомик-премьер со своим пид*рским правительством, страну, с*ка, проср*ли и с этими пид*рами, шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет,
– написал нардеп от ОПЗЖ.
Впоследствии пресс-служба Жириновского опровергла факт переписки. Мол, российский политик вообще не знает, "кто такой Кива".
Видео переписки Кивы и Жириновского: 18+