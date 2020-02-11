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      СБУ перевірить листування Киви та Жиріновського

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      СБУ перевірить факт листування Киви та Жиріновського / Колаж 24 каналу

      Нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву застали за листуванням з не менш скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським. Цей факт зацікавив Службу безпеки України.

      СБУ запевнила, що відповідні підрозділи відомства врахували цю інформацію, повідомляє "Суспільне".

      Тим часом: Кива вивіз дітей за кордон, бо на нього "чинять тиск"

      Правоохоронці пояснили, що у разі отримання даних, які свідчитимуть про вчинення злочинів, віднесених до компетенції відомства, вживатимуться відповідні заходи згідно з чинним законодавством.

      Листування Киви та Жиріновського: що відомо

      Нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву застали за листуванням з не менш скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським.

      Кива поцікавився станом здоров’я Жиріновського, а потім почав писати довге повідомлення про своє ставлення до українського уряду.

      У Раду прийшов гомик-прем'єр зі своїм під*рським урядом, країну, с*ка, проср*ли і з цими під*рами, шансів відновити економіку і взаємовідносини немає,
      – написав нардеп від ОПЗЖ.

      Згодом пресслужба Жиріновського заперечила факт листування. Мовляв, російський політик взагалі не знає, "хто такий Кива".

      Відео листування Киви та Жиріновського: 18+

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики СБУ Новини Росії Ілля Кива Володимир Жиріновський Скандал Кримінальні новини Опозиційна платформа – За життя
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