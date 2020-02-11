СБУ перевірить листування Киви та Жиріновського

Нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву застали за листуванням з не менш скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським. Цей факт зацікавив Службу безпеки України.

СБУ запевнила, що відповідні підрозділи відомства врахували цю інформацію, повідомляє "Суспільне".

Тим часом: Кива вивіз дітей за кордон, бо на нього "чинять тиск"

Правоохоронці пояснили, що у разі отримання даних, які свідчитимуть про вчинення злочинів, віднесених до компетенції відомства, вживатимуться відповідні заходи згідно з чинним законодавством.

Листування Киви та Жиріновського: що відомо

Нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву застали за листуванням з не менш скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським.

Кива поцікавився станом здоров’я Жиріновського, а потім почав писати довге повідомлення про своє ставлення до українського уряду.

У Раду прийшов гомик-прем'єр зі своїм під*рським урядом, країну, с*ка, проср*ли і з цими під*рами, шансів відновити економіку і взаємовідносини немає,

– написав нардеп від ОПЗЖ.

Згодом пресслужба Жиріновського заперечила факт листування. Мовляв, російський політик взагалі не знає, "хто такий Кива".

Відео листування Киви та Жиріновського: 18+