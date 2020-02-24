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      Кива отредактировал пост о 23 февраля 5-летней давности: в сети высмеяли его "принципиальность"

      - Читати новину українською
      Илья Кива / 5.ua

      Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в Facebook поздравил украинских мужчин с 23 февраля и опубликовал изображение с надписью "День Красной армии".

      Нардеп, в частности, написал: "Да пошли они на ху.. со своей декоммунизацией !!! С праздником нас мужчины!!!".

      При этом отношение Киви к празднованию 23 февраля кардинальным образом изменилось за последние годы. Пользователи соцсети обратили внимание: нардеп отредактировал свой пост 5-летней давности, в котором просил не поздравлять его с этой датой.

      "Похоже у нас появился новый чемпион по переобуванию в Воздухе. И это наш знаменитый Илья Кива, который умудрился отредактировать свою публикацию аж за 2015 год... Просто пример "принципиальности" и "последовательности". Ну а если говорить серьезно, то все это выглядит просто ЖАЛКО", – написал Михаил Шнайдер.

      В комментариях пользователи высмеяли нардепа за скорость реакции, "политическую дальновидность" и "партийную дисциплину".

      Другие пользователи обвинили Киву в политической проституции и предложили ему начать отмечать 8 марта, к которому он имеет такое же отношение, как и к советской армии.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости политики Илья Кива
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