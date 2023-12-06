Силовики с металлодетекторами и пропагандисты: в сети показали кадры с места ликвидации Кивы

Украинского коллаборанта Илью Киву на территории России настигла смерть. Вскоре в сети появились кадры с места отправки предателя на тот свет. В частности, на них видны представители прессы.

В среду, 6 декабря, источники 24 Канала подтвердили информацию о ликвидации Кивы и сообщили, что это дело рук СБУ. Уже через несколько часов на место смерти коллаборанта съехались пропагандисты и так называемые правоохранители, о чем пишут телеграм-каналы.

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Место смерти Ильи Кивы

Нашли тело предателя нашего государства в Подмосковье – недалеко от столицы враждебного государства. Собственно, в селе Супонево на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club". Расположен населенный пункт в около 67 километрах от Москвы, если ехать по автодорогам.

Где ликвидировали коллаборанта Киву: смотрите на карте Google maps

На кадрах, распространяемых российскими телеграм-каналами, видно: на место "трагедии" приехала машина кремлевских силовиков. Также можно увидеть операторов с видеокамерами и, очевидно, прибывших журналистов для того, чтобы снимать сюжеты об этом известии.

Что происходит на месте смерти Ильи Кивы в Подмосковье: смотрите видео с росСМИ

Пропагандисты Кремля утверждают, что якобы на правом виске Кивы – резаная рана, а на левой части лица – гематома. Источники нашего издания информируют, что ликвидирован предатель с помощью стрелкового оружия. В то же время, на определенных роликах видно: российские правоохранители с металлодетекторами что-то ищут в снегу.

Силовики Кремля прибыли на место ликвидации Кивы: смотрите видео с росСМИ

Некоторые информационные помойки отмечают, что Илью Киву пытались реанимировать медики, однако им не удалось ничего сделать. Вместе с тем важно:

коллаборант был народным депутатом Верховной Рады несколько лет;

до начала полномасштабной войны и выезда в Россию вел политическую деятельность в нашем государстве.

Какая ситуация на месте смерти предателя Кивы: смотрите видео с росСМИ

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Смерть коллаборанта уже прокомментировали в Главном управлении разведки. Спикер ведомства Андрей Юсов констатировал: справедливость догоняет всех предателей Украины. По его словам, у Москвы – одни из наиболее тренированных бойцы спецслужб в мире, однако все же они были недостаточно внимательными, поэтому "пропустили гол".