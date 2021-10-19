Чиновник пояснил, что такие камеры готовят "для всех". Мол, в стране – демократия. Поэтому, пожалуй, всем было бы полезно и удобно.
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Малюська вспомнил, что во время прямых трансляций заседаний профильных комитетов вопросом платных камер часто интересуется Илья Кива. "Единственная просьба, он мне ее озвучивает периодически: когда вы организуете платные камеры в следственном изоляторе СБУ?", – отметил министр.
Потому что если он к нам попадет, он спокоен, что все будет хорошо, а туда (в СБУ – 24 канал) – нет. Его это, например, волнует,
– отметил он.
И добавил, что заинтересованность у всех есть. Мол, перед Богом и в тюрьме – все равны. "Важна история, надо ее поддерживать, тем более, что в полезное дело идет, – убежден Малюська.
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Что известно о платных камерах
- Весной 2020 года украинское правительство приняло решение, согласно которому в СИЗО появятся платные камеры повышенного комфорта. Впрочем, многим это не понравилось.
- Введением платных камер в СИЗО возмутилась, в частности, уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Она пояснила, что это нарушает равноправие граждан по имущественному признаку.
- В ответ Малюська заверил, что понимает позицию омбудсмена. В то же время подчеркнул, что все имеет свою цену. В этом случае – многомиллиардную.