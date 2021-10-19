Урядовець пояснив, що такі камери готують "для всіх". Мовляв, у країні – демократія. Тож, мабуть, усім було б корисно та зручно.

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Малюська згадав, що під час прямих трансляцій засідань профільних комітетів питанням платних камер часто цікавиться Ілля Кива. "Єдине прохання, він мені його озвучує періодично: коли ви організуєте платні камери в слідчому ізоляторі СБУ?", – зазначив міністр.

Тому що якщо він до нас потрапить, він спокійний, що все буде добре, а туди (в СБУ – 24 канал) – ні. Його це, наприклад, хвилює,

– зауважив він.

Й додав, що зацікавленість у всіх є. Мовляв, перед Богом та у в'язниці – усі рівні. "Важлива історія, треба її підтримувати, тим паче, що в корисну справу йде, – переконаний Малюська.

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