Урядовець пояснив, що такі камери готують "для всіх". Мовляв, у країні – демократія. Тож, мабуть, усім було б корисно та зручно.
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Малюська згадав, що під час прямих трансляцій засідань профільних комітетів питанням платних камер часто цікавиться Ілля Кива. "Єдине прохання, він мені його озвучує періодично: коли ви організуєте платні камери в слідчому ізоляторі СБУ?", – зазначив міністр.
Тому що якщо він до нас потрапить, він спокійний, що все буде добре, а туди (в СБУ – 24 канал) – ні. Його це, наприклад, хвилює,
– зауважив він.
Й додав, що зацікавленість у всіх є. Мовляв, перед Богом та у в'язниці – усі рівні. "Важлива історія, треба її підтримувати, тим паче, що в корисну справу йде, – переконаний Малюська.
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Що відомо про платні камери
- Навесні 2020 року український уряд ухвалив рішення, згідно з яким у СІЗО з'являться платні камери підвищеного комфорту. Втім, багато кому це не сподобалося.
- Запровадженням платних камер у СІЗО обурилася, зокрема, уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вона пояснила, що це порушує рівноправність громадян за майновою ознакою.
- У відповідь Малюська запевнив, що розуміє позицію омбудсменки. Водночас наголосив, що все має свою ціну. У цьому випадку – багатомільярдну.