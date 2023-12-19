Киву "с того света" вызвали в суд во Львове: на сайте ОГП появилась повестка на его имя

Предателя и коллаборанта Илью Киву застрелили под Москвой еще 6 декабря. Впрочем, несмотря на это, экс-нардепа ждут 27 декабря в суде Львова.

На сайте Офиса генпрокурора 13 декабря появилась повестка на имя кремлевского приспешника Ильи Кивы. Это произошло почти через неделю после того, как его нашли с простреленной головой на территории парка под Москвой.

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Вызов из "того мира"

В повестке Киву вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря.

Киву после смерти вызвали в суд / Скриншот

Напомним, что в Украине коллаборант приговорен к 14 годам тюрьмы по трем статьям. Так, именно Лычаковский суд 13 ноября признал Киву виновным:

в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти;

государственной измене;

публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима лицом, являющимся представителем власти, и публичных призывах к агрессивной войне.

Еще в мае 2022 года Илью Киву объявили в международный розыск.

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