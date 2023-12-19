Киву "с того света" вызвали в суд во Львове: на сайте ОГП появилась повестка на его имя
Источник:"Радио Свобода"
Предателя и коллаборанта Илью Киву застрелили под Москвой еще 6 декабря. Впрочем, несмотря на это, экс-нардепа ждут 27 декабря в суде Львова.
На сайте Офиса генпрокурора 13 декабря появилась повестка на имя кремлевского приспешника Ильи Кивы. Это произошло почти через неделю после того, как его нашли с простреленной головой на территории парка под Москвой.
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Вызов из "того мира"
В повестке Киву вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря.
Киву после смерти вызвали в суд / Скриншот
Напомним, что в Украине коллаборант приговорен к 14 годам тюрьмы по трем статьям. Так, именно Лычаковский суд 13 ноября признал Киву виновным:
- в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти;
- государственной измене;
- публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима лицом, являющимся представителем власти, и публичных призывах к агрессивной войне.
Еще в мае 2022 года Илью Киву объявили в международный розыск.
Киву застрелили в России: что известно о смерти предателя
- Пока в украинском суде ждали Киву, он отправился на концерт Кобзона. Эту новость сначала распространили СМИ, а затем официально подтвердили в ГУР.
- Бывший нардеп Украины был найден мертвым 6 декабря около 15:00 на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club" в селе Супонево, что под Москвой. Сначала российские пропагандисты писали о том, что Киву зарезали. Впоследствии выяснилось, что в политика все-таки стреляли. По предварительным данным, неизвестный из стрелкового оружия нанес Киве 2 пулевых ранения.
- Источники 24 Канала сообщили, что ликвидация коллаборанта – спецоперация СБУ.
- Известно, что предатель переехал в гостиницу, на территории которой он был убит, 2,5 месяца назад и проживал здесь вместе с женщиной. По одной из версий, именно сожительница могла навести на след Кивы его неизвестного убийцу.