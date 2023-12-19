На сайті Офісу генпрокурора 13 грудня з'явилася повістка на ім'я кремлівського посіпаки Іллі Киви. Це сталося майже за тиждень після того, як його знайшли із простреленою головою на території парку під Москвою.
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Виклик з "того світу"
У повістці Киву викликають до Личаківського районного суду Львова 27 грудня.
Киву після смерті викликали до суду / Скриншот
Нагадаємо, що в Україні колаборанта засудили до 14 років в'язниці за трьома статтями. Так, саме Личаківський суд 13 листопада визнав Киву винним:
- у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади;
- державній зраді;
- публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму особою, яка є представником влади, та публічних закликах до агресивної війни.
Ще у травні 2022 року Іллю Киву оголосили в міжнародний розшук.
Киву застрелили у Росії: що відомо про смерть зрадника
- Поки в українському суді чекали на Киву, він відправився на концерт Кобзона. Цю новину спочатку поширили ЗМІ, а згодом офіційно підтвердили у ГУР.
- Колишнього нардепа України знайшли мертвим 6 грудня близько 15:00 на території паркової зони готелю "Величъ Country Club" у селі Супонєво, що під Москвою. Спочатку російські пропагандисти писали про те, що Киву зарізали. Згодом з'ясувалося, що у політика таки стріляли. За попередніми даними, невідомий зі стрілецької зброї завдав Киві 2 кульові поранення.
- Джерела 24 Каналу повідомили, що ліквідація колаборанта – спецоперація СБУ.
- Відомо, що зрадник переїхав до готелю, на території якого його вбили, 2,5 місяці тому та проживав тут разом з жінкою. За однією з версій, саме співмешканка могла навести на слід Киви його невідомого вбивцю.