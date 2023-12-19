На сайті Офісу генпрокурора 13 грудня з'явилася повістка на ім'я кремлівського посіпаки Іллі Киви. Це сталося майже за тиждень після того, як його знайшли із простреленою головою на території парку під Москвою.

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Виклик з "того світу"

У повістці Киву викликають до Личаківського районного суду Львова 27 грудня.

Киву після смерті викликали до суду / Скриншот

Нагадаємо, що в Україні колаборанта засудили до 14 років в'язниці за трьома статтями. Так, саме Личаківський суд 13 листопада визнав Киву винним:

у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади;

державній зраді;

публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму особою, яка є представником влади, та публічних закликах до агресивної війни.

Ще у травні 2022 року Іллю Киву оголосили в міжнародний розшук.

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