Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, а также сама Левитт в X.

Что известно об изменениях, касающихся должности Левитт

"Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц Кэролайн Левитт покинет свой пост в конце месяца (августа – 24 Канал), чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей – решение, которое я полностью понимаю и уважаю!" – отметил американский президент.

По словам Трампа, Левитт в дальнейшем будет выполнять роль одного из главных внешних советников и останется влиятельной фигурой в Республиканской партии в рамках подготовки к промежуточным выборам.

"Пока мы работаем над тем, чтобы бросить вызов истории и окончательно выиграть промежуточные выборы. Кэролайн была настоящим лидером в Белом доме и проделала феноменальную работу, борясь за справедливость, свободу и независимость с 2018 года, включая нашу историческую кампанию по переизбранию в 2024 году", – добавил Трамп.

Сама пресс-секретарь поблагодарила Трампа за полтора года пребывания на своей должности.

Она отметила, что с "большой гордостью" говорила о "многочисленных исторических достижениях этой администрации".

"И мне нравилось привлекать либеральные СМИ к ответственности и добиваться того, чтобы американский народ услышал правду об успехах президента Трампа",

– добавила Левитт.

По ее словам, она чувствовала себя плохой матерью, поэтому приняла "горько-сладкое решение" покинуть Белый дом и начать новый этап жизни.

Я всегда буду оставаться активным защитником MAGA и Республиканской партии. Наша страна сталкивается с экзистенциальной угрозой со стороны все более экстремистской Демократической партии, которая стремится уничтожить все прекрасное в Америке, и я считаю, что все мы, кто заботится об этой стране, должны бороться с этой угрозой. Моя борьба вступает в новую фазу, но она еще далеко не закончена,

– говорится в посте Левитт.

Напомним, что в апреле она объявила, что уходит в декрет. Он длился несколько недель, после чего пресс-секретарь вернулась к работе. Но в конечном итоге она приняла решение заняться воспитанием детей.