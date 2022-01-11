Клановая борьба в Казахстане: Токаев раскулачивает Назарбаева

Ситуация в Казахстане – это якобы внешнее вмешательство и попытка организации казахского Майдана. Так сборище престарелых диктаторов под названием ОДКБ попыталось оправдать введение российских солдат в страну.

Но на самом деле это было прикрытие для устранения старого Нурсултана Назарбаева. Также это было необходимо для тотального захвата власти его ставленником Токаевым.

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ОДКБ вмешалась в ситуацию

Итак, 10 января прошло экстренное заседание ОДКБ по вопросу Казахстана. На нем Токаев поведал миру о тысячах иностранных вооруженных "боевиков", которых внешние силы забросили в Казахстан для госпереворота.

Но лишь благодаря силам ОДКБ (читать российским солдатам) ему удалось этому противостоять.

Дальше Токаева понесло и в лучших традициях российской пропаганды он рассказал, что доказательств присутствия "боевиков" у него пока нет. Оказывается, "террористы" нападали даже на морги и воровали тела своих же убитых наемников. Поэтому поверьте Токаеву на слово.

Всё, что смогли представить в МВД Казахстана, это информацию о почти 8 тысячах задержанных, у которых нашли лишь 2 единицы гладкоствольного и 4 единицы холодного оружия. Вот такие они – нынешние "террористы", захватывающие власть голыми, можно сказать, руками.



Токаева понесло и в лучших традициях российской пропаганды / Фото Getty Images

Но, как будто этого бреда было мало, уже Владимир Путин добавил, что протесты в Казахстане – это попытка провернуть "цветную революцию", некий казахский Майдан. Потому ОДКБ и вмешались в ситуацию, хотя не имели на то никакого права, ведь это можно расценить как интервенцию.

Под этот шумок престарелые диктаторы наконец нашли способ, как искоренить любые протесты на постсовке. Путин предложил "подумать о совершенствовании процедур принятия решений относительно использования совместных сил для отражения попыток внешнего вмешательства".

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Это значит, что отныне ОДКБ может расценивать любые протесты в каждой из стран членов Организации как "цветную революцию" и вводить туда свои войска для подавления демонстраций. Диктаторам удалось найти способ защитить себя от своего же народа.

Очевидно, что Путин попытается выставить протесты в Казахстане как некую "цветную революцию".

Почему начались протесты

В городке Жанаозен 2 января к местной мэрии вышли первые протестующие, недовольны тем, что цены на газ с нового года взлетели в 2 раза.

Здесь стоит отметить, что газ для казахов – это, без преувеличения, всё. Ведь даже автомобили заправляются не бензином, как мы привыкли, а сжиженным газом.

В то же время минимальная зарплата с нового года составляет чуть больше 130 долларов. Очевидно, новые цены на газ стали неподъемными для многих казахов.

То есть протесты из-за скачка цен были ожидаемы. После митингов в Жанаозене впервые себя проявил президент Касым Жомарт Токаев. Он заявил, что цены на газ вернут к прежнему уровню и даже сделают ниже.

Это был первый эпизод, когда Токаев показал, что именно он, а не клан Назарбаевых, руководит страной.

Но это не помогло – протесты перебросились на все крупные города Казахстана. Требования уже касались не только цен на газ, но и в целом уровня жизни. В Алматы и Нурсултане начались настоящие побоища с участием полицейских.



В Казахстане протесты перебросились на все крупные города / Фото Getty Images

В это время произошло чудо. Когда стало понятно, что протесты захлестнули уже почти всю страну, в правительстве Казахстана заявили, что Агентство по защите и развитию конкуренции выявило ценовой сговор между автозаправочными станциями Мангистауской области, где начались протесты.

Теперь самое интересное: оказывается, что 2 месяца назад совладельцем крупнейшей сети АЗС Qazaq Oil стал зять Нурсултана Назарбаева – Тимур Кулибаев.

Именно эту сеть заподозрили в ценовом сговоре. Это стало вторым ударом по клану Назарбаевых, которые, мягко говоря, зажрались. Кулибаев убежал из страны.

Уже 3 января казахи требовали отправить в отставку всё правительство. Власть, глядя на пожарище протеста, начала жестокие разгоны в Алматы.

Токаев нанес удар клану Назарбаева

К утру 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, очевидно переговорив с Кремлем, ввел режим чрезвычайного положения в нескольких крупных регионах и заявил, что правительство, в котором достаточно много людей Назарбаева, уходит в отставку.

Однако несмотря на это, протесты продолжились.

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Но самое интересное в это время происходило в кабинете Токаева. Президент назначил на главные посты в стране своих людей:

госсекретарем стал один из его помощников – Ерлан Карин;

главой КНБ назначен еще один помощник Токаева – Мурат Нуртлеу;

главой совета безопасности Казахстана – сам Токаев.

Это был еще один удар по клану Назарбаева, ведь после транзита власти в 2019 году, когда Назарбаев передал пост президента Токаеву, а сам объявил себя елбасы, пост главы Совбеза республики оставался единственным официальным, который занимал Нурсултан Назарбаев.

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Казалось бы, вся власть и весь силовой блок в руках Токаева. Неужели силовики не могли подавить протест?

Вероятно, могли, но реальность показала, что всё же не все силовики были готовы стрелять в своих соотечественников, а часть, вероятно, оставалась лояльной семье Назарбаевых.

Почему ситуация выгодна Кремлю

Это оказалось тоже на руку Токаеву. Уже на третий день протестов он заявил, что силовики не справляются, а потому "граждане просят оказать им помощь". Токаев "помог", пригласив ОДКБ.

Недолго думая, в Кремле состряпали версию, что на Казахстан напали какие-то "террористы", а потому нужно срочно вводить войска для наведения порядка.

По факту, российские солдаты прибыли прикрывать диктаторский режим Токаева, который более удобен Кремлю, нежели Назарбаевский. К слову, где сейчас Назарбаев – не знает никто.

Не лишним будет упомянут еще и тот факт, что всего чуть больше месяца назад Токаев стал главой правящей партии "Нур Отан", которой до этого 12 лет руководил Назарбаев.

Токаев – очень удобная фигура

Зачем это всё нужно было Кремлю? Всё просто – в эпоху, когда Путин пытается поделить мир на зоны влияния, не до конца управляемый Казахстан под боком ему точно не нужен.



Протесты в Казахстане выгодны Владимиру Путину / Фото Getty Images

Дело в том, что Назарбаев последние 30 лет лавировал между Китаем, Россией и Турцией. Конечно же, Кремль это не очень устраивало, а вот Токаев – очень даже удобная фигура.

Почему? Достаточно лишь заглянуть в Википедию, чтобы понять, что Токаев закончил МГИМО – настоящую кузницу российских шпионов под видом дипломатов.

Дальше он успешно работал в МИД СССР, откуда его направили в Китай и Сингапур. Но как только Советский Союз развалился, Россия перебросила Токаева в Казахстан, где он стал замглавы казахского МИДа.

Здесь стоит отметить очевидную, но очень важную деталь – дипломаты в СССР никогда не были просто дипломатами. Все они были завербованными КГБшниками.

Но что еще более важно, уже в декабре 2021 года ФБК Алексея Навального нашло дорогую недвижимость Токаева в Москве, которая странным образом оказалась засекреченной как раз накануне событий в Казахстане.

К слову, ровно так же, как и засекречена недвижимость, например, ФСБшников, которые травили Навального или участвовали в других карательных операциях Кремля.

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Уже 11 января Токаев внес в 100% подконтрольный ему парламент предложения по новому составу правительства, которое на 100% будет лояльно ему лично, а не Назарбаеву.

Я уже молчу о загадочных смертях нескольких высокопоставленных силовиков и открытом уголовном деле против бывших высших чинов страны, в частности главы КНБ. Новый режим вменяет им государственную измену.

Кроме того, Токаев вдруг заявил, что намерен раскулачить всё семейство Назарбаева, намекая, что те в Казахстане, кто скупил большую часть страны, обязаны делиться награбленным с народом. Еще раз – где Назарбаев не знает никто.

Поэтому я прихожу к выводу, что протест казахского народа был искусно использован режимом Токаева для захвата власти, а Кремль, конечно же, не остался в стороне.