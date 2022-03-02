Клеймо террористов у них надолго, – Резников об обстрелах роддомов и школ
Источник:фейсбук-страница Алексея Резникова
Украинцы уже седьмой день противостоят российским убийцам. Оккупанты обстреливают гражданские объекты и уничтожают мирных людей.
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что оккупанты наносят удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам. Делают они это с территории России и Беларуси.
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"Обстрелы из РСЗО роддомов – это трусливое поведение тех, у кого нет чести. Это не военные – это террористы, представители государства-террориста. И это клеймо надолго", – сказал министр.
Убийцы боятся
По словам Резникова, убийцы боятся прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Из-за этого оккупанты перешли к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов.
Тотальная ложь российской пропаганды дает трещины,
– добавил он.
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