Клеймо террористов у них надолго, – Резников об обстрелах роддомов и школ

Украинцы уже седьмой день противостоят российским убийцам. Оккупанты обстреливают гражданские объекты и уничтожают мирных людей.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что оккупанты наносят удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам. Делают они это с территории России и Беларуси.

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"Обстрелы из РСЗО роддомов – это трусливое поведение тех, у кого нет чести. Это не военные – это террористы, представители государства-террориста. И это клеймо надолго", – сказал министр.

Убийцы боятся

По словам Резникова, убийцы боятся прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Из-за этого оккупанты перешли к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов.

Тотальная ложь российской пропаганды дает трещины,

– добавил он.

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