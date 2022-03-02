Міністр оборони України Олексій Резніков відзначив, що окупанти наносять удари авіацією та ракетами з території Росії та Білорусі по житлових будинках і школах. Роблять вони це з території Росії та Білорусі.

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"Обстріли з РСЗО пологових будинків – це боягузлива поведінка тих, у кого немає честі. Це не військові – це терористи, представники держави-терориста. І це тавро надовго", – сказав міністр.

Вбивці бояться

За словами Резнікова, вбивці бояться прямого контакту з українськими захисниками і захисницями. Через це окупанти перейшли до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст.

Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини,

– додав він.

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