Благодаря Чичериной СМИ натолкнулись на след оккупанта, который удерживал 366 украинцев в подвале

Российская пропагандистка и певица Чичерина помогла журналистам-расследователям. Благодаря ей удалось выйти на след оккупанта с позывным "Клен", который в подвале удерживал 366 украинцев.

Расследованием занимались журналисты Суспильного. Они более года искали русского офицера с позывным "Клен". От его рук погибли десять человек.

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Удерживал в подвале 366 человек

На "Клена" указали жители села Ягодное на Черниговщине. Его называют ответственным за насильственное содержание в подвале местной школы 366 человек. Их содержали там 27 дней. К сожалению, в результате умерло десять человек из-за удушья, недостатка воды и пищи.

Ягоднянцы рассказывали нам о двух российских офицерах, которые фактически были главными и решали, когда людям есть, ходить в туалет, дышать свежим воздухом и даже жить. Особенно жестоким, по рассказу людей, был офицер с позывным "Клен",

– Рассказывает журналистка редакции расследований Суспильного Алла Садовник.

Она заметила, что в прошлом году не удалось идентифицировать ни "Клена", ни другого офицера, у которого позывной "Паук". У журналистов были только их описания, под которые попадало большое количество людей. Также жители Ягодного не узнали этих военных ни на одном из фото, которое им присылали расследователи.

Выйти на него удалось благодаря ролику, опубликованному российской пропагандисткой и певицей Чичериной. Благодаря ей журналистам-расследователям удалось наткнуться на след российского офицера.

Тяжелое ощущение, что мы не расследовали это военное преступление в Ягодном, нас не оставляло. И в июне этого года мы получили новый шанс – на видео с концерта Чичериной люди узнали "Клена". У нас было его изображение. А работая почти три месяца под легендой, смогли его разоблачить,

– говорят они.

Искать оккупанта журналисты пытались с помощью искусственного интеллекта. Впрочем, задача оказалась более сложной, чем может показаться, на первый взгляд. Больше о процессе обнаружения "Клена" и попытках выйти на оккупанта рассказали в документальном фильме "Клен: найти военного преступника".