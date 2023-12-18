Кличко: Киев тратит на помощь защитников 10% своего бюджета

В 2023 году Киев направил в поддержку защитников 7 миллиардов гривен, то есть 10% бюджета столицы. Это не считая привлеченной помощи благотворителей и партнеров.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в авторской статье на Oboz.ua.

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Несмотря на все сложности, столица с начала полномасштабной войны постоянно увеличивала помощь Вооруженным Силам Украины. По разным программам и источникам столичного бюджета городские власти, Киевсовет нашел в этом году на помощь силам безопасности и обороны почти 7 миллиардов гривен. То есть 10 процентов сметы, больше всего среди всех городов Украины,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что практически на каждом заседании Киевсовета из этих средств выделялась финансовая помощь по обращениям военных подразделений.

"На прошлом заседании, 14 декабря, приняли изменения в бюджет в этом году и выделили еще почти 600 миллионов в поддержку подразделений ВСУ. К тому же в декабре передали защитникам 500 миллионов гривен. А из резервного фонда направили еще 300 миллионов гривен, которые ушли киевским военным частям. Ранее Киевсовет дополнительно выделил почти 1,5 миллиарда гривен на ВСУ, Нацгвардию Украины и финансирование городской целевой программы "Защитник Киева", – привел примеры Кличко.

Также, по его словам, как и в прошлом году, Киев продолжает выплачивать материальную помощь бойцам киевских ДФТГ, выполняющим боевые распоряжения, на что предусмотрено 100 миллионов гривен. 4 миллиона гривен столица передала на медицинское оборудование для военного госпиталя Минобороны, 100 миллионов гривен – на строительство фортификационных сооружений.

Из бюджета Киева финансируются и социальные нужды защитников.

"Кроме почти 7 миллиардов средств, которые мы в этом году направили военным подразделениям, столица выплачивает материальную помощь киевлянам-защитникам и их семьям – 800 миллионов гривен в этом году. Более 500 миллионов гривен выделили на приобретение квартир для защитников и их семей. Также напомню, что столица приняла решение и будет выплачивать 30 тысяч гривен киевлянам, мобилизованным после 1 декабря этого года. Такая выплата одноразовая и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев", – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр также рассказал о дополнительных средствах от благотворителей и партнеров, которые привлекают городские власти для помощи военным.

"Киев привлек и передал защитникам 169 авто, 2400 бронежилетов, 2000 аптечек, БПЛА, медоборудования, медикаменты, продукты питания, старлинки и другие средства связи. И продолжает это делать. На всех встречах с международными партнерами я обращаюсь и договариваюсь о помощи на помощь защитникам. Вскоре Киев должен получить и сразу передаст на фронт более 100 самых современных дронов, о которых я договорился с руководством немецкой компании Quantum-Systems", – сообщил Кличко.