Кличко может быть следующим на выход, – Разумков

Дмитрий Разумков не исключает, что следующим уйти с должности может мэр Киева Виталий Кличко. Об этом политик заявил, отвечая на вопрос, кто станет следующим после Арсена Авакова и собственно самого Разумкова.

Сперва Разумков заявил, что следующих уже нет. В то же время на вопрос о Кличко в этом контексте Размуков ответил утвердительно.

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Ну Кличко да, Кличко может быть следующим, но это все же мэр города,

– заметил Разумков.

Он также отметил, что если говорить о главах правительства, Верховной Рады, глав таких ключевых министерств, каким был и Аваков, то тут не должно быть должностей.

По словам Разумкова, должны быть люди, которые будут отстаивать принципы парламентаризма и европейской демократии, защиты государства от концентрации внимания в одних руках.

Отставка Разумкова: главное

Верховная Рада проголосовала за отставку Разумкова в четверг, 7 октября.

Перед голосованием Разумков выступил в Раде. Он заявил, что в 2019 люди пришли к власти с огнем в глазах. Однако сейчас эти глаза изменились.

"Принцип демократии, с которым мы шли, право народа, стал принципом власти большинства. Принцип верховенства права и закона стал изменен на политическую целесообразность. Принцип права на собственную позицию и свободу слова изменил принцип: кто не с нами, тот против нас. Принцип закон – один для всех стал принципом: друзьям – все, врагам – закон. А принцип, что офшоры для власти – позор, стал принципом "ничего страшного, у каждого ФОПа они есть", – заявил Разумков.

Своему преемнику Разумков пожелал, чтобы ему не было стыдно за свою деятельность. Кроме того, политик заверил, что ему не стыдно за свои годы спикерства.

Брифинг Дмитрия Разумкова после отставки: смотрите видео