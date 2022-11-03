Кличко о подготовке к холодам: "Сейчас мы дополнительно везем в Киев тепловые пушки"

На случай отсутствия в домах Киева электричества и отопления из-за российских обстрелов городские власти Киева готовятся обеспечивать жителей теплом разными способами. В том числе с помощью тепловых пушек.

Об этом в интервью рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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"Если тепла не будет, мы должны обогреть каждого киевлянина. Мы сейчас подготовили более тысячи теплопунктов, которые могут находиться в Киеве. Работаем сейчас над увеличением теплопунктов. Уже закуплено большое количество электрогенераторов, произведены запасы топлива, еды. Сейчас мы дополнительно везем в Киев тепловые пушки. Готовимся. Надеемся, этого не произойдет, но, тем не менее, мы должны быть готовы", – заявил Кличко.

Он также сообщил, где планируется размещать теплопункты.

В преимущественном большинстве могут использоваться детские сады и школы, где уже прошла теплосанация, тепломодернизация, где люди могут некоторое время получать и тепло, и напитки, и помощь, если нужно,

– подчеркнул Виталий Кличко.

называют передвижные обогреватели, создающие мощный поток горячего воздуха посредством нагревательного элемента и вентилятора. Мощные тепловые пушки используют для обогрева больших помещений и полуоткрытых пространств.

Ранее Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию "20 Minuten" заявил, что, устраивая энергетический террор, Россия пытается запугать украинцев и посеять хаос в городе, но только усиливает наш гнев.