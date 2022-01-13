Кличко объяснил, при каком условии будет баллотироваться в президенты

Виталий Кличко высказался относительно своих президентских абмиций. Политик утверждает, что пока сосредоточился на достижении текущих целей как мэр Киева.

Об этом он рассказал в комментарии британскому телеканалу Channel 4. Соответствующий отрывок видео мэр столицы опубликовал у себя на странице в фейсбуке.

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Пока без конкретики

Кличко подчеркнул, что Украина видит свое будущее как демократическое государство. После этого журналист спросил политика, планирует ли он баллотироваться в президенты на ближайших выборах.

Не могу дать четкого ответа. Потому что это – огромная задача. Если смогу воплотить свои нынешние цели, через 2 года вернемся к вашему вопросу,

– ответил городской глава.

Другие заявления Кличко

На фоне угрозы нового вторжения со стороны России мэр столицы заверил, что пойдет на фронт, если придется. "Как солдат в прошлом я готов защищать свою страну, ее независимость, территориальную целостность", – подчеркнул он.

Кличко подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке своих союзников. Он отметил, что страны Европы должны сформировать единую позицию по борьбе против российской агрессии.

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