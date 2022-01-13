Про це він розповів у коментарі британському телеканалу Channel 4. Відповідний уривок відео міський голова столиці опублікував у себе на фейсбук-сторінці.

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Поки що – без конкретики

Кличко наголосив, що Україна бачить своє майбутнє як демократичної держави. Після цього журналіст запитав політика, чи планує він балотуватися у президенти на найближчих виборах.

Не можу дати чіткої відповіді. Тому що це – величезне завдання. Якщо зможу втілити свої нинішні цілі, через 2 роки повернемося до вашого питання,

– відповів міський голова.

Інші заяви Кличка

На тлі загрози нового вторгнення з боку Росії мер столиці запевнив, що піде на фронт, якщо доведеться. "Як солдат у минулому я готовий захищати свою країну, її незалежність, територіальну цілісність", – наголосив він.

якщо доведеться. "Як солдат у минулому я готовий захищати свою країну, її незалежність, територіальну цілісність", – наголосив він. Кличко наголосив, що Україна потребує підтримки своїх союзників. Він зазначив, що країни Європи мають сформувати єдину позицію щодо боротьби проти російської агресії.

Зверніть увагу! На виборах мера Києва у 2020 році Кличко заручився чималою підтримкою містян. Йому віддали свої голоси 50,52% киян. Відтак, другий тур не знадобився.

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