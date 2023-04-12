Зверя надо наказывать, – Кличко обратился к мировому сообществу по поводу казни россиянами украинца

Жестокое видео казни оккупантами украинского военного показывает настоящее "лицо" российского агрессора, и мир должен отреагировать на это адекватно.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграмм-канале. О чем говорится в тексте его сообщения – далее.

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"Видеокадры варварской казни россиянами украинского защитника останавливают кровь в жилах… Своими зверствами против украинцев россия показывает свое отношение ко всему цивилизованному миру. И мир должен наконец-то осознать, каково оно "лицо" русского агрессора. И отреагировать адекватно! Потому что такой ужас россия творит везде, куда придет, – заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что варварство должно быть наказано.

Зверя нужно останавливать и наказывать, а не умиротворять! Украинцы не простят ни одной смерти, ни одной жертвы. Мы не простим страданий и животного варварства, которые принесла на нашу мирную землю Россия… Вечная память и слава павших украинским Героям!

– подчеркнул Виталий Кличко.